Японская ходьба обещает оздоровление за 30 минут

Medical Xpress
Метод японской ходьбы, который обещает значительное улучшение здоровья за 30 минут упражнений в день, набирает популярность в мире. Его автор утверждает, что метод также позволяет заменить правило 10 тысяч шагов в день.

Тренд, получивший название «японская ходьба», пропагандирует австралийский фитнес-тренер Юджин Тео. Его видео набрало миллионы просмотров в соцсетях, следует из данных анализа, опубликованного на портале Medical Xpress.

Метод заключается в чередовании быстрой и медленной ходьбы периодами длительностью три минуты. Всего достаточно повторять упражнения 30 минут. «Японской» ходьба стала потому, что Тео основывался на японском исследовании 2007 года.

В нем изучалось влияние высокоинтенсивной ходьбы на людей среднего и пожилого возраста. В исследовании участвовали 186 женщин и 60 мужчин. Они занимались японской ходьбой четыре или более дней в неделю и отметили улучшение артериального давления, силы ног и аэробной способности.

Наука #Здоровье
