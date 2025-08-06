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Disco Elysium стала доступна на Android

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © discoelysium.com

Высокооцененная RPG Disco Elysium стала доступна для Android-смартфонов, сообщила студия-разработчик ZA/UM в соцсети X. В игре есть русская локализация, но скачать ее из России не получится.

Мобильная версия имеет вертикальный интерфейс, а также возможность 360-градусного обзора и панорамные локации, погружающие игрока в центр сцены преступления. 

Для удобства геймеров историю оптимизировали для прохождения короткими сессиями. Первые четыре уровня игры бесплатны. За полную версию придется заплатить девять долларов. 

В версии для Android есть полный текстовый перевод на русский язык, однако скачать игру в Google Play из российского региона нельзя. Выйдет ли игра на iOS пока не известно.

Детективная PRG Disco Elysium вышла в 2019 году на ПК, а в 2020 стала доступна и на консолях. Игра получила множество наград и вошла в топ-10 лучших тайтлов 2010-х годов по версии журнала Time.

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Игры #RPG
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