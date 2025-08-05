Суд не отпустил Пи Дидди из‑под стражи под залог в $50 млн

Окружной судья США Арун Субраманян отклонил ходатайство адвокатов рэпера Пи Дидди (Шон Комбс) об освобождении музыканта под залог в 50 миллионов долларов до вынесения ему приговора.

В начале июля защита Дидди просила освободить его из-под стражи под залог в 1 миллион долларов, но безуспешно. Теперь сумма залога выросла в 50 раз, однако судья остался непреклонен.

«Увеличение суммы залога не меняет сути дела, учитывая его обстоятельства и тяжелое бремя доказывания, которое несет Комбс», — цитирует решение судьи издание The Hollywood Reporter.

На решение судьи не повлиял и 12-страничный документ, предоставленный адвокатами Комбса, в котором содержались доводы в пользу освобождения музыканта до вынесения приговора. Одним из аргументов стороны защиты было то, что в центре заключения, где содержится Дидди, ему поступают «постоянные угрозы насилием».

Пи Дидди арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. 2 июля 2025-го присяжные оправдали рэпера по самым тяжким статьям, признав виновным в двух эпизодах перевозки людей с целью проституции.

Предварительно, приговор музыканту и продюсеру будет оглашен 3 октября 2025 года. По каждому из оставшихся пунктов обвинения ему грозит до 10 лет лишения свободы.



