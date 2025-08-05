Мать Кадырова получила орден за заслуги перед Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени, сообщил председатель правительства республики Магомед.

Кадырову наградили «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения СВО на территории области», написал Даудов в телеграм-канале.

По словам Даудова, после гибели первого президента Чеченской республики Ахмата-хаджи Кадырова Аймани «посвятила себя служению людям — заботе о сиротах, больных, одиноких, нуждающихся и тех, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах».

Аймани Кадыровой 71 год. Среди ее наград — Орден Почета, Орден Дружбы, Ордена Дружбы ДНР и ЛНР.