«Авито» запустил примерку одежды в пунктах выдачи

Пользователи «Авито» теперь смогут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи по всей России, сообщила пресс-служба компании.

На стартовом этапе примерки будут доступны только в пунктах выдачи Avito Branded Delivery, но в случае успешного теста появятся и в других партнерских ПВЗ. Если вещь подошла, достаточно подтвердить покупку, назвав код из приложения.

После примерки покупатель также может отказаться от вещей прямо в пункте выдачи, а деньги за заказ вернутся ему. Примерить можно будет одежду, кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды, обувь и аксессуары, за исключением аксессуаров для волос, носков, чулок и колготок.

При создании объявления у продавца будет возможность включить опцию примерки. В этом случае в объявлении появится пункт «Можно примерить». При получении у покупателя будет 15 минут на то, чтобы примерить вещь.

На все товары, заказанные с примеркой, распространяется функция безопасной сделки. Товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если с ним что-то не так. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся.