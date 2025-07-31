Авиакомпания «Ангара» отменит часть рейсов

Иркутская авиакомпания «Ангара» предупредила пассажиров об отмене части рейсов и возможных задержках выполнения полетов, вследствие аннулирования сертификата на техническое обслуживание авиапарка.

«Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме», – сообщила пресс-служба перевозчика.

Росавиация, по итогам проверок после крушения Ан-24 под Тындой, лишила «Ангару» сертификата на техобслуживание воздушных судов. Причиной послужили выявленные нарушения, влияющие на безопасность полетов.

Для предполетного обслуживания самолетов авиакомпания теперь будет привлекать сертифицированные сторонние организации.