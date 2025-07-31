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Авиакомпания «Ангара» отменит часть рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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авиакомпания
Фото: © официальная группа Авиакомпании «Ангара» в ВК

Иркутская авиакомпания «Ангара» предупредила пассажиров об отмене части рейсов и возможных задержках выполнения полетов, вследствие аннулирования сертификата на техническое обслуживание авиапарка.

«Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме», – сообщила пресс-служба перевозчика.

Росавиация, по итогам проверок после крушения Ан-24 под Тындой, лишила «Ангару» сертификата на техобслуживание воздушных судов. Причиной послужили выявленные нарушения, влияющие на безопасность полетов.

Для предполетного обслуживания самолетов авиакомпания теперь будет привлекать сертифицированные сторонние организации.

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ЧП #Происшествия #Авиа #Иркутск
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

Alex B 69

Да я сомневаюсь вообще знает ли наш "дон дон" как ходит слон.. 😀