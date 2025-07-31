«Ангара» лишилась сертификата на обслуживание самолетов

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на обслуживание самолетов по итогам внеплановой проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ позволял сотрудникам перевозчика выполнять техобслуживание воздушных судов и их компонентов. Проведенная после крушения Ан-24 под Тындой проверка выявила ряд нарушений в деятельности «Ангары»: документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые для обслуживания флота инструменты и оборудование не использовались.

«С этими и другими фактами, влияющими на безопасность полетов, представители перевозчика согласились на совещании в Ространснадзоре», — сообщила пресс-служба Росавиации.

Теперь перевозчик должен привлекать сторонние сертифицированные организации для технического обслуживания своего авиапарка.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды 24 июля. В результате погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа.