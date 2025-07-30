Видео последствий цунами на Курилах опубликовали в Сети

Три волны цунами обрушились на берег курильского острова Парамушир после землетрясения на Камчатке, сообщил глава администрации Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова.

Камчатский филиал «Единой геофизическая служба Российской академии наук» опубликовал видео стихийного бедствия. На кадрах видно, что подтополен порт Северо-Курильска.

«Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету — совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», — рассказал ТАСС Овсянников.

Жителей города Северо-Курильска эвакуировали на сопку, где они останутся до полной отмены угрозы цунами.