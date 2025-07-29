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Власти США остановили тайный эксперимент по изменению климата

Источник:
Sibnet.ru
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Власти города Аламеда в штате Калифорния прервали испытания устройства для образования облаков из морской воды, запущенные учеными Вашингтонского университета.

Исследователи начали скрытный эксперимент в 2024 году, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Оборудование для коррекции климата было установлено на борту списанного авианосца ВВС США USS Hornet.

Предполагалось, что «пушка» будет создавать облака в течение нескольких месяцев для проверки технологии затемнения солнечных лучей. В случае успеха опыт планировалось масштабировать на территории в 10 тысяч квадратных километров у берегов Северной Америки, Африки и Чили.

Однако эксперимент пришлось прервать по требованию местных властей, которые заявили, что ученые действовали в обход администрации Аламеды и обвинили исследовательскую группу в нарушении условий аренды авианосца, который в настоящее время превращен в музей.

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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.