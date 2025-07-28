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ИИ помог ученым открыть новое состояние вещества — квантовую жидкость

Источник:
Physical Review Research
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Искусственный интеллект помог ученым описать новую фазу вещества — квантовую жидкость, возникающую при охлаждении особых магнитов почти до абсолютного нуля.

Речь идет о материалах, в которых магнитные взаимодействия между частицами конкурируют друг с другом, не позволяя системе прийти в упорядоченное состояние. Они называются фрустрированные магнетики, обладают уникальными свойствами и важны для создания устойчивых квантовых компьютеров.

Моделировать такие системы чрезвычайно трудно, особенно процессы внутри материала и при очень низких температурах, когда так называемая спиновая жидкость переходит в неизвестную фазу. Для решения задачи физики привлекли ИИ, который помог разработать алгоритм и выявить новые закономерности в поведении системы. 

«Это была настоящая коллаборация между людьми и машиной: мы увидели в данных то, что упустили, а алгоритм — в свою очередь — подсветил моменты, на которые мы не обратили внимания», — заключил физик Людовик Жобер из Университета Бордо.

Новая методика с использованием ИИ может указать путь к решению других фундаментальных задач физики твердого тела, говорится публикации журнала Physical Review Research (PRR).

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