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«Нью Синема Дистрибьюшн» снимет сериал про АвтоВАЗ

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ
Фото: Yuryi Abramochkin / Юрий Абрамочкин / CC BY-SA 3.0

Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет сериал про АвтоВАЗ, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Он будет состоять из трех сезонов по 10 серий каждый и расскажет о событиях с середины 80-х годов прошлого века по настоящее время.

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«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма», — цитирует пресс-служба правительства Самарской области продюсера и руководителя кинокомпании Александра Островерх-Кванчиани.

К участию в съемках будут привлекать преимущественно региональных актеров и местных жителей. Сейчас завершается работа над пилотной серией, при этом пул советников и консультантов пополняется ежедневно, отметил продюсер сериала.

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Культгид #Кинематограф #Автопром
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