Минимальная цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей

Начальная стоимость поступающего в продажу автомобиля Lada Iskra составит 1,249 миллиона рублей, клиенты смогут приобрести три варианта кузова.

Продажи автомобиля стартуют в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге 20 июля, в 59-й день рождения компании, говорится на ее сайте. Первые партии машин уже завозятся в дилерские центры городов.

В продажу поступают автомобили с модификациями кузова седан, универсал и универсал SW Cross. Начальная цена Lada Iskra относится к седану в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра (90 лошадиных сил) и механической коробкой передач.

С самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% по госпрограммам субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, медиков, преподавателей и участников СВО.

LADA Iskra — автомобиль сегмента B, занимает позицию между LADA Granta и LADA Vesta. Модель имеет три варианта двигателя: двигатель 1,6 литров (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой механической коробкой и аналогичный двигатель с автоматической трансмиссией.



