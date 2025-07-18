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Минимальная цена автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Новый автомобиль Lada Iskra
Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗа»

Начальная стоимость поступающего в продажу автомобиля Lada Iskra составит 1,249 миллиона рублей, клиенты смогут приобрести три варианта кузова.

Продажи автомобиля стартуют в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге 20 июля, в 59-й день рождения компании, говорится на ее сайте. Первые партии машин уже завозятся в дилерские центры городов.

В продажу поступают автомобили с модификациями кузова седан, универсал и универсал SW Cross. Начальная цена Lada Iskra относится к седану в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра (90 лошадиных сил) и механической коробкой передач. 

С самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% по госпрограммам субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, медиков, преподавателей и участников СВО.

LADA Iskra — автомобиль сегмента B, занимает позицию между LADA Granta и LADA Vesta. Модель имеет три варианта двигателя: двигатель 1,6 литров (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой механической коробкой и аналогичный двигатель с автоматической трансмиссией.


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Авто #Авторынок #Автопром #Деньги
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