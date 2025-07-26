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Как дома проверить арбуз на содержание нитратов

Источник:
Sibnet.ru
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Арбуз
Фото: © Sibnet.ru

Ранние арбузы, которые появляются на прилавках раньше конца июля, могут содержать большое количество нитратов, что грозит отравлением. Но и в конце лета нет гарантии, что арбуз вызрел исключительно естественно, поскольку нитраты ускоряют рост и позволяют получить урожай несколько раз за сезон.

Для быстрого роста арбузов применяются нитратные удобрения и стимуляторы. Благодаря им ягода может вырасти и созреть за три недели, но человеку они грозят отравлением и другими неприятными последствиями, типа тахикардии или головной боли.

Если же арбуз созрел в естественных условиях, нитратов в нем почти нет — они расходуются во время созревания. Их остатки могут быть лишь в корке недозрелой ягоды, рассказали эксперта портала «Объясняем.рф».

Они посоветовали простой способ, как в домашних условиях проверить наличие нитратов в арбузе. Для этого нужно положить кусочек мякоти в стакан с теплой кипяченой водой. Если вода станет ярко-розовой или бурой, арбуз лучше выбросить. А если лишь слегка окрасится в розовый, помутнеет или не изменится — все в порядке.

Также о наличии нитратов свидетельствует желтизна корки возле мякоти, желтые или четко различаемые белые прожилки в мякоти, неравномерная пятнистая краснота.

Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
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Жизнь #Еда #Здоровье #Кухня
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