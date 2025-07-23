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Эксперт рассказала, как сэкономить на еде до 30%

Источник:
Skillbox Media
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Покупательница в продуктовом магазине
Фото: © Sibnet.ru

Планирование покупок и подбор меню и с учетом предпочтений членов семьи поможет оптимизировать бюджет, рассказала сооснователь сервиса «Финансовое здоровье» Анна Деньга.

«Планируйте меню на неделю с учётом предпочтений членов семьи и научитесь грамотно вести быт: заранее планируйте покупки, грамотно храните продукты. Так можно оптимизировать бюджет на еду на 30%», — цитирует эксперта Skillbox Media.

Ради экономии выгодно сравнивать цены на продукты в магазинах и на рынках, чтобы покупать дешевле. При этом нужно всегда проверять качество товара, чтобы не потратить деньги зря. Покупка сезонных овощей и фруктов обойдется дешевле несезонных.

Покупать долгосрочные продукты (мука, крупа, макароны, чай, кофе) лучше по акциям, например, «Два по цене одного». При этом следует учитывать соотношение цены и веса, пересчитывайте цену на килограмм, тогда ясно — какая упаковка действительно дешевле.

От покупки полуфабрикатов стоит отказаться — они всегда дороже исходных продуктов и могут содержать консерванты и другие добавки. Экономно готовить дома и брать еду с собой в дорогу или на работу. Так можно избежать лишних трат на кафе и фастфуд. 

При заказе доставки на дом можно использовать промокоды, так продукты обойдутся дешевле. Пользоваться лучше проверенными сервисами, которые возят качественные товары.

Эксперт считает, что если хочется чего-то незапланированного, но «вкусненького», то отказывать себе не стоит — это вредно для мозга и настроения. 

«Уже доказано, что счастливые люди лучше управляют своими деньгами, поэтому не бойтесь покупать что-то спонтанно. Но важно ограничить сумму, на которую можно совершать импульсные покупки», — подчеркнула Деньга.


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