Wildberries выявила мошенническую схему с ПО для удаленного доступа

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выявила существенный рост попыток мошенничества с использованием программ для удаленого доступа к устройствам клиентов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Во втором квартале 2025 года мошенники стали чаще звонить клиентам Wildberries от имени сотрудников службы поддержки и сообщать о проблемах с оплатой, доставкой или оформлением товаров. Решить «проблему» предлагают с помощью установки на смартфон или компьютер приложений AnyDesk или TeamViewer, которые дают злоумышленникам полный удаленный доступ к устройству, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Чаще всего мошенники называют следующие «проблемы с заказом»:

доставка задерживается из-за технических проблем на складе,

курьер не смог связаться с пользователем, требуется подтверждение,

возврат средств по заказу не прошел, нужно проверить информацию,

система зафиксировала ошибку при обработке заказа.

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Сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не просят пользователей устанавливать сторонние приложения, все коммуникации происходят только через официальные каналы связи: чат поддержки в приложении или на сайте, подчеркивает пресс-служба компании.

«Если вам позвонили якобы от лица маркетплейса с предложением решить проблему с заказом или по другим похожим поводам — прекратите разговор и положите трубку. Это мошенники», — цитирует ТАСС директора департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергея Камшилина.