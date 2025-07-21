Wildberries выявила мошенническую схему с ПО для удаленного доступа

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выявила существенный рост попыток мошенничества с использованием программ для удаленого доступа к устройствам клиентов, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Во втором квартале 2025 года мошенники стали чаще звонить клиентам Wildberries от имени сотрудников службы поддержки и сообщать о проблемах с оплатой, доставкой или оформлением товаров. Решить «проблему» предлагают с помощью установки на смартфон или компьютер приложений AnyDesk или TeamViewer, которые дают злоумышленникам полный удаленный доступ к устройству, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Чаще всего мошенники называют следующие «проблемы с заказом»:
- доставка задерживается из-за технических проблем на складе,
- курьер не смог связаться с пользователем, требуется подтверждение,
- возврат средств по заказу не прошел, нужно проверить информацию,
- система зафиксировала ошибку при обработке заказа.
Сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не просят пользователей устанавливать сторонние приложения, все коммуникации происходят только через официальные каналы связи: чат поддержки в приложении или на сайте, подчеркивает пресс-служба компании.
«Если вам позвонили якобы от лица маркетплейса с предложением решить проблему с заказом или по другим похожим поводам — прекратите разговор и положите трубку. Это мошенники», — цитирует ТАСС директора департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергея Камшилина.