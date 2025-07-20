Spiegel рассказал о «трех сценария Кремля» по Украине

Россия просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость президента США Дональда Трампа, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на экспертов.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести огромные пошлины против России и стран, которые покупают российские товары, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал стратегию Кремля, считают западные эксперты. Они полагают, что российская сторона рассматривает три сценария развития конфликта.

Первый сценарий предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором — США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

Третий сценарий допускает возврат Трампа к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона.