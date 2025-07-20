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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Spiegel рассказал о «трех сценария Кремля» по Украине

Источник:
Spiegel
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Россия просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость президента США Дональда Трампа, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на экспертов.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести огромные пошлины против России и стран, которые покупают российские товары, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал стратегию Кремля, считают западные эксперты. Они полагают, что российская сторона рассматривает три сценария развития конфликта.

Первый сценарий предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором — США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

Третий сценарий допускает возврат Трампа к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона.

Как отмечает Spiegel, Россия считает наиболее вероятными второй и третий сценарии и корректирует свою стратегию в соответствии с ними.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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