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Психолог рассказала, что должно насторожить при знакомстве в Сети

Источник:
«Известия»
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Люди при общении в приложениях для знакомств должны быть осторожными, рассказала психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

«Знакомясь с кем-то онлайн, не стоит делиться конфиденциальными личными данными слишком быстро. Не давайте свой домашний адрес, не рассказывайте о финансах, не говорите много о родных», — предупредила Каравайцева в интервью «Известиям».

По ее словам, тревожным сигналом будет слишком быстрый переход в мессенджеры. Будьте осторожны с теми, кто слишком настойчиво пытается сразу же перевести разговор за пределы дейтинг-платформ, посоветовала психолог.

С другой стороны, если общение продолжается уже долгое время, а партнер постоянно откладывает выход в онлайн. Такое поведение чаще всего говорит о том, что человек не тот, за кого себя выдает, что-то скрывает или просто не готов к настоящим отношениям.

Каравайцева предостерегла от потенциальных партнеров, которые «бомбардируют любовью» — осыпают чрезмерными комплиментами на самом раннем этапе знакомства. Это может быть признаком манипуляции, пояснила она.

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