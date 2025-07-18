Россияне, сменившие адрес постоянной регистрации, обязаны уведомить об этом военкомат и ряд других инстанций, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если гражданин сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить военкомат — это нужно для того, чтобы военнообязанного сняли с воинского учета по старому месту жительства и поставили по новому», — сказал ТАСС Машаров.

По его словам, сняться с учета и заново встать на него нужно в течение двух недель с того момента, как получен паспорт с новой регистрацией.

Также требуется уведомить медучреждения и страховые компании ОМС. При переезде в другую область необходимо сменить регион страхования и для удобства прикрепиться к ближайшей поликлинике по месту жительства.

Людям, получающим пенсию, при смене прописки нужно обратиться в Соцфонд. Автовладельцам — внести изменения в ПТС и СТС, ОСАГО. Владельцам оружия — уведомить Росгвардию (причем на это дается две недели с того дня, когда в паспорте появилась новая отметка).