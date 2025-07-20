Ученые нашли неожиданную пользу от просмотра порно

Совместный просмотр парами порно ради удовольствия делает отношения более близкими и снижает количество конфликтов, выяснила международная команда ученых.

Мотивация, с которой человек обращается к порнографии, напрямую влияет на качество его повседневного общения с партнером, к такому выводу пришли ученые, проведя исследование с участием 327 пар.

Значение имеет не сам факт просмотра порнографии, а то, зачем это делается. Люди, которые смотрели порно ради удовольствия или как часть совместного досуга с партнером, чаще проявляли к нему заботу и были менее склонны к конфликтам, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

А вот те, кто использовал порнографию для отвлечения от неприятных эмоций или снижения стресса, наоборот, вели себя менее ласково и чаще ссорились.

Ученые советуют обращать внимание не только на частоту, но и на контекст употребления порнографии в отношениях. Важно понимать, скрывают ли партнеры свою привычку или обсуждают ее открыто, используют ли порнографию до или после секса, а также насколько они удовлетворены своей интимной жизнью.

Это позволит лучше осознать, как такая практика влияет на эмоциональную атмосферу в паре и как с этим можно работать, например, в терапии, считают исследователи.