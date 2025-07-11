Роботы будут управляться силой российской мысли

Российские ученые создали первую в стране систему управления роботами «силой мысли», в которой использованы только отечественные продукты и технологии, сообщила пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ).

Ученые создали систему, в которой оператор управляет движениями робота с помощью моторного воображения. Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по вайфай на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передается роботу. При этом оператор в процессе может скорректировать свою команду, говорится в сообщении «Атом медиа».

«Нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях и передавать их на систему управления с помощью беспроводной связи. Новая электронная компонентная база позволит снизить энергопотребление, а значит, уменьшить вес и размер устройства», — рассказал соавтор разработки Сергей Щаников.

Новинка может применяться в робототехнике и медицинских протезах, она позволит усовершенствовать взаимодействие пациентов с инвалидными колясками, протезами, экзоскелетами и другими устройствами, управляемыми «силой мысли».

Мемристор — это электрический компонент, двухполюстник в микроэлектронике, который регулирует поток электрического тока в цепи и запоминает количество заряда, которое ранее прошло через него.



