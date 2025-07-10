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Россия собралась снижать себестоимость отечественных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Россия будет повышать производительность в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных автомобилей — такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию российского автопрома, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства», — говорится в сообщении правительства.

Стратегическая сессия по развитию автопрома состоялась 17 июня. Мишустин подчеркнул, что для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленные мощности, увеличивать выпуск отечественного автотранспорта и в целом продолжать формировать вокруг автомобильной сферы современную экосистему.

Премьер также поручил сформировать прогноз структуры автомобильного парка. В нем нужно учесть развитие рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта.

В процессе этой работы должны быть приняты во внимание перспективные планы по развитию инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения.

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