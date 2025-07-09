Южнокорейский актер Хо Сон Тэ, ставший известным после выхода сериала «Игра в кальмара», спел советскую песню «Журавли» на русском языке — видео распространилось в Сети.

Хо Сон Тэ стал участником музыкального шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile.

Актер получил известность по роли гангстера Чан Док Су (игрок № 101) в сериале «Игра в кальмара». Он был номинирован на премию Baeksang Arts Awards в категории «Лучший актер второго плана» в 2022 году.

«Журавли» — песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева 1969 года. Ее первый исполнитель — Марк Бернес.

Композиция очень популярна в Восточной Азии. Ее поют на концертах, включают в музыкальные сборники и исполняют под гитару, причем не только на русском, но и в корейском переводе.