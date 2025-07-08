Разрыв в зарплатах женщин и мужчин в России достиг 30%

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в России достиг в 2024 году 30,4%, сообщил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%», – рассказал Сафонов РИА Новости.

По его словам, наименьший разрыв зафиксирован в сфере образования (4,7%), а набольший – в IT, где женщины получали только 65,5% от средней зарплаты мужчин.

Эксперт выделил несколько факторов, влияющих на гендерный разрыв в оплате труда. Во-первых, это структура занятости, при которой женщины чаще заняты в отраслях с относительно низким уровнем оплаты труда, таких как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, спорт и досуг. В то же время мужчины чаще занимают руководящие должности и работают на вредных и опасных производствах, где предусмотрены дополнительные выплаты.

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Вторым фактором Сафонов назвал вовлеченность женщин в уход за детьми и ведение домашнего хозяйства, из-за чего они становятся менее мобильны на рынке труда и вынуждены отказываться от перехода на более оплачиваемую работу.

В-третьих, отметил эксперт, многие работодатели по-прежнему находятся во власти мифа о «ненадежности» женщин, связанного с возможностью ухода в декретный отпуск. При этом, как по словам Сафонова, женщины зачастую имеют более высокий уровень образования, по сравнению с мужчинами.