Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России

Санкции, которые готовит Евросоюз, должны побудить Россию согласиться на прекращение огня, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — приводит РБК заявление Барро.

Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, добавил Барро. Он затронет нефтяные доходы, «финансовых игроков» из России и других стран.

«Мы видели, что с тех пор, как президент [США Дональд] Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», — отметил глава МИД Франции.

Россия осуждает введение ограничений, она считает их незаконными. С Москвой нельзя разговаривать «языком ультиматумов», подчеркивали в Кремле.