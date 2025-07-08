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Цены на китайские автомобили отреагировали на падение продаж

Источник:
«Известия»
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Продажи новых китайских автомобилей в России за первую половину 2025 года упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в результате дилеры в июне несколько раз снижали цены, сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В первом полугодии 2025 года в России продали 291,6 тысячи новых легковых автомобилей китайских марок (55% от общего объема рынка). В первой половине июня цены снизили бренды Chery, GAC, Haval, ROX, Solaris, Sollers и SWM, пишут «Известия» со ссылкой на агентство. Процесс корректировки цен носит волатильный характер.

«В топ-5 китайских марок вошли Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. Продажи по первым четырем из пяти просели по итогам первого полугодия на 21,5%, 22,6%, 48,5% и 38,5% соответственно. <…> Из других «провалившихся» по объемам продаж отметим Exeed — 8-е место по продажам в РФ (минус 57,2%)», — рассказал Тимерханов.

Свою роль в снижении цен сыграли понижение курса китайской валюты относительно рубля и желание автодилеров увеличить свои доли на рынке.

«Прибыль от продажи — не главное. Захват рынка происходит за счет продажи запчастей и открытия сети своих дилерских салонов», — считает бывший зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. По его словам, АвтоВАЗу придется в этой ситуации нелегко, поскольку компания не столь поворотлива, как китайские бренды и защитить ее могут только новые заградительные барьеры.

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Авто #Авторынок #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".