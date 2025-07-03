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Военные училища возродят в Красноярске, Омске и еще восьми городах

Источник:
Sibnet.ru
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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища
Фото: © Sibnet.ru
Россия расширяет систему военного образования. Минобороны решило возродить военные училища в десяти городах и создать еще пять новых вузов, в которых будут готовить офицеров-танкистов, летчиков, медиков, связистов и представителей других специальностей.

В Минобороны России обсуждается инициатива создания сразу 15 высших военных учебных заведений в течение десяти лет. Обучение курсантов в них начнется в период с 2025 по 2034 год, рассказали «Известиям» источники в военных кругах.

В 1990-е и 2000-е военные вузы массово закрывались по всей России. Тогда в мире господствовала идея о том, что большие войны человечеству не грозят, возможны лишь конфликты низкой интенсивности. Российские власти стали строить компактную армию, которая могла обойтись ограниченным количеством офицеров.

Специальная военная операция доказала ошибочность этих взглядов. Россия вернулась к концепции массовой армии, а для нее нужно множество профессионалов с высшим образованием.

От Саратова до Красноярска

Решение о создании двух вузов уже принято. В 2025 году будут возрождены Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военное инженерное училище. Сейчас там завершается подготовка к приему курсантов.

В 2026 году вновь «откроют двери» Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.

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В 2028 году «вернется в строй» Омское высшее общевойсковое командное училище — одно из старейших и прославленных военных учебных заведений страны. В 2029-м возродят Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. 

В 2032-м снова откроется Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны). В 2034 году примет курсантов возрожденное Томское высшее военное командное училище связи.

Планируется также создать пять новых военных вузов. В 2027 году начнет набор курсантов высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. Предлагается также открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году — в Севастополе, в 2032-м — в Самаре, в 2033-м — в Новосибирске, в 2034-м — в Хабаровске.

Восполнение дефицита

«Сейчас не хватает офицеров, особенно нижнего и среднего звена — это чувствуется в ходе СВО. Не стоит забывать и того, что сейчас создаются новые военные соединения и округа, где тоже нужны грамотные командиры. Нам сейчас нужны офицеры для всех родов войск», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Особо он выделил создание новых медицинских военных вузов: «Военный медик сильно отличается от гражданского. Специфика разная. Будущие военврачи изучают и умеют лечить огнестрельные, минно-взрывные и другие ранения. Обычные врачи этого не знают, их к этому не готовят».

Программа создания военных растянута на столь длительный срок, потому что Минобороны придется решить два сложных вопроса — обеспечение преподавательскими кадрами и создание современной материальной базы, отметил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

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Оборона #Армия #Красноярск #Новосибирск #Омск #Томск
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