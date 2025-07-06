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Почему лишний вес не сгорает при занятиях бегом

Источник:
«Газета.ру»
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Бег
Фото: © Sibnet.ru

Занятия бегом без контроля питания могут не привести к снижению веса. Так происходит из-за повышения аппетита после физической нагрузки, предупредила британский врач-терапевт Мариея Кнебель.

После завершения пробежки организм продолжает тратить калории в ускоренном режиме. Этот эффект называется EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) или избыточное потребление кислорода после тренировки, пояснила эксперт.

«После бега вашему организму нужно некоторое время, чтобы восстановиться. Это может привести к ускорению метаболизма на несколько часов, а иногда и на сутки, в зависимости от того, насколько сильно вы нагружаете себя. Чем интенсивнее нагрузка, тем сильнее ощущается "последействие"», — приводит «Газета.ру» слова Кнебель, опубликованные на портале WellnessPulse

Увеличенный расход калорий естественным образом приводит к повышению аппетита. При этом некоторые люди могут успешно справляться с голодом — вес у них продолжает снижаться за счет дефицита калорий, созданного бегом. Другие, напротив, начинают есть больше и компенсируют жиросжигающий эффект от тренировок.

«Если ваша основная цель — похудеть, вам может быть полезно пересмотреть свой рацион и стремиться к отрицательному энергетическому балансу. Чтобы сбросить 500 граммов жира, нужно создать дефицит примерно в 3500 калорий. Большинство людей могут стабильно терять один-два килограмма в неделю, создавая ежедневный дефицит в размере 500–1000 калорий», — объяснила врач.

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