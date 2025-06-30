КГБ Белоруссии предотвратил атаку дронов на предприятия страны

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии заявил о предотвращении атак на стратегические объекты республики в ходе спецоперации «Гарпун».

«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня», — приводит белорусский государственный телеканала ОНТ сообщение КГБ.

По данным телеканала, «деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по атаке на страну».

Апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию экстремиста Павла Белютина. Другие подробности обещают обнародовать позднее.

В мае 2025 года начальник Следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил о доставке в страну двух обвиняемых в планировании насильственного захвата власти, включая атаку дронов на Белорусскую АЭС.