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Новая услуга защитит абонентов Ростелекома от спама

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком представил новое решение для пользователей мобильной связи под названием «Антиспам для звонков», сообщила пресс-служба компании.

Сервис для пользователей мобильной связи определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране, отмечается в сообщении.

Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационноаналитической системы оператора.

Компания уточнила, что база регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.

Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи Ростелекома, кроме корпоративных тарифов. Сервис «Антиспам для звонков» бесплатный, работает на большинстве современных мобильных устройств и подключается автоматически.

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