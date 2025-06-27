Снег выпал в самой сухой в мире пустыне Атакама. ВИДЕО

Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама, сообщила обсерватория ALMA в социальной сети X.

«Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в посте ALMA. По данным обсерватории, такое явление наблюдается впервые за 10 лет.

Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро прокомментировал AFP, что пока рано связывать происходящее с изменением климата. Но судя по прогностическим моделям, снег будет выпадать тут чаще, добавил он.

Пустыня Атакама протянулась узкой полосой вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, это территория Чили. Здесь выпадает от 12 до 16 миллиметров осадков в год. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0 %.

Местные жители для сбора воды используют «туманоуловители» — цилиндры в высоту человеческого роста, стенки которых изготовлены из нейлоновых нитей. За сутки собираемый устройством конденсат достигает объема 18 литров.