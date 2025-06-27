НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Снег выпал в самой сухой в мире пустыне Атакама. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
142 1
Снег в пустыне Атакама
Фото: © ALMA

Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама, сообщила обсерватория ALMA в социальной сети X.

«Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в посте ALMA. По данным обсерватории, такое явление наблюдается впервые за 10 лет.

Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро прокомментировал AFP, что пока рано связывать происходящее с изменением климата. Но судя по прогностическим моделям, снег будет выпадать тут чаще, добавил он.

Пустыня Атакама протянулась узкой полосой вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, это территория Чили. Здесь выпадает от 12 до 16 миллиметров осадков в год. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0 %.

Местные жители для сбора воды используют «туманоуловители» — цилиндры в высоту человеческого роста, стенки которых изготовлены из нейлоновых нитей. За сутки собираемый устройством конденсат достигает объема 18 литров.

Еще по теме
Найден янтарь с полностью сохранившимся древним тараканом. ФОТО
Редчайший гриб нашли в сибирском лесу. ФОТО
Как образуется ветер и его скорость
Редкий черный айсберг заметили в океане. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
Украинский язык уберут из школьной программы России
Трамп ответил на пост Медведева
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Это о неуклонном экономическом развитии и росте благосостояния граждан?

korvinsS

Какой же ты все таки глупый не перестаю удивляется. Ты хоть среднюю школу то закончил максимка? Или просто...

physx

Почему у тебя нет аварийного режима, когда пишешь очередную ахинею? Дескать из-за головы появляются две...

fominviatheslav20

а какое у него достижение в Роскосмосе...?Ракеты под"хохлому"раскрашивал,больше ничего и не припоминается...Ах...