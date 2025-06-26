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Найдет янтарь с полностью сохранившимся тараканом. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Инклюз с древним тараканом
Фото: © Калининградский янтарный комбинат

Янтарь с полностью сохранившимся ископаемым тараканом найден на Калининградском янтарном комбинате, сообщила пресс-служба организации.

По оценкам специалистов, возраст древнего обитателя составляет 35-40 миллионов лет. Это насекомое из отряда Blattodea.

Инклюз (ископаемые остатки организма, попавшего в янтарь) обнаружен во время ручной сортировки и весит всего семь граммов.

Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом — у самой поверхности. Положение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову насекомого.

«Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — прокомментировала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

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