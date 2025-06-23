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Wildberries станет оператором связи

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустит виртуального мобильного оператора, возможным партнером может стать T2.

В настоящее время маркетплейс ведет переговоры со всеми крупными российскими операторами об условиях запуска, пишет  «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных телекоммуникационных компаниях.

Виртуальный мобильный оператор (MVNO) предоставляет мобильную связь без собственной сетевой инфраструктуры. Такие операторы арендуют мощности у обычных провайдеров и продают услуги под собственным брендом.

Российский рынок виртуальных операторов обслуживает свыше 20 миллионов абонентов. Лидирует Yota, которая работает на сетях «Мегафона», у нее доля в 40%. У «Т-Мобайл» 27% рынка, используется инфраструктура Т2 и МТС, у Ростелекома — порядка 15%, сети работают на базе Т2.

Эксперты называют наиболее вероятным партнером Wildberries оператора Т2. Эта компания обслуживает 54% всех MVNO-абонентов страны. При этом представитель Т2 подтвердил заинтересованность в новых партнерствах.

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Экономика #Торговля #Интернет
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