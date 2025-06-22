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Обнаружены неожиданные последствия просмотра порнографии

Источник:
Sibnet.ru
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Просмотр порнографии может вызывать мгновенное снижение когнитивных способностей, выяснили китайские ученые.

Эксперименты показали, что после десятиминутного откровенного видео студенты хуже справлялись с тестами на внимание и контроль, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом  Frontiers.

Реакция подопытных замедлялась, количество ошибок росло. Ученые также зафиксировали изменения в активности мозга. У постоянных зрителей порнографии она напоминала паттерны, характерные для людей с зависимостями или шизофренией.

Мозг таких участников эксперимента отличался особой связью между участками, отвечающими за импульсивность и эмоции, в то время как у редких зрителей лучше работали зоны, связанные с языком и движением.

Кроме когнитивных изменений, у постоянных зрителей чаще фиксировались признаки тревожности и депрессии. В целом регулярный просмотр порнографии вызывал в мозгу нарушения, похожие на ранние признаки деменции.

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