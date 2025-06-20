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Назван срок строительства автомобильного моста между Россией и КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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Мост в КНДР
Фото: © правительство Приморского края

Первый автомобильный мост между Россией и Северной Кореей должны построить за два года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — сказал Чекунков в интервью РИА Новости.

По словам министра, мост откроет новые возможности не только для наращивания грузопотока, но и развития туризма.

«Северная Корея — красивая страна, там есть что посмотреть. И думаю, что среди российских туристов, которых, к слову, в Приморье очень много, в год более трех миллионов человек, при наличии такого моста будет стимул для какого-то количества из них заехать в соседнюю дружественную нам страну», — отметил он.

Мост соединит Россию и КНДР через реку Туманная. Он будет построен на 415 метров ниже по течению действующего железнодорожного моста Дружбы в районе населенных пунктов Хасан (Приморье, Россия) и Туманган (КНДР)

Общая протяженность перехода с подъездными дорогами составит 4,7 километра, из которых на основной пролет приходится около одного километра. Российский участок моста — 424 метра, северокорейский — 581 метр. Ширина переправы составит семь метров, предусмотрено две полосы движения.

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snoo

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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