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День России: что отмечают 12 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Российский триколор
Фото: Daniel Vazome / CC BY 2.0
Россияне 12 июня отметят один из главных государственных праздников — День России. С этой даты начинается история современного российского государства.

В этот день, 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) принял декларацию о государственном суверенитете. 

Проще говоря, Россия тогда взяла путь на выход из состава Союза Советских Социалистических Республик (СССР), который на тот момент еще официально существовал.

Ровно через год прошли первые выборы президента России. Главой нового российского государства стал Борис Ельцин. По его указу 12 июня в честь принятия декларации о суверенитете стал нерабочим днем.

25 декабря 1991 года подписываются Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). СССР прекращает свое существование. Вместо красного флага с серпом и молотом над Кремлем поднимается российский триколор. В 1992 году 12 июня официально получает статус праздничного нерабочего дня.

С 1992 по 2002 год 12 июня официально именовали «Днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР», в народе же его называли «Днем независимости». В 2002 году праздник стал «Днем России».

Как празднуется День России

«День России» начинается с торжественных речей президента России и представителей других уровней власти. По традиции на этот день приходится множество официальных мероприятий. В Кремле проходит церемония вручения государственных наград.

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По всей стране проходят концерты, конкурсы, выставки, спортивные мероприятия. Улицы украшаются российской символикой. Волонтеры раздают ленточки в цветах триколора. 

«День России» популярен у молодоженов — на длинных июньских выходных часто играют свадьбы.

Для россиян это также — праздник лета, когда на длинные выходные можно выбраться на природу и хорошо отдохнуть.

«Многие граждане страны празднуют День России 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и не имеют мнений насчет правильного названия, просто ожидают дополнительных выходных», — сказала РИА Новости кандидат исторических наук Мария Косорукова.

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Политика #Россия #История
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