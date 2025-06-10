Заборы на дачах остаются: новости о запрете оказались фейком

Запрет на установку глухих заборов на дачах вступил в силу, нарушителям грозят штрафы — такая информация стала появляться в федеральных и региональных СМИ в последние дни. Действительно ли приняты новые правила и каким должен быть дачный забор по закону?

Во многих СМИ вышли новости о том, что россиянам запретили устанавливать сплошные заборы на дачных участках. Якобы вступили в силу обновленные требования к ограждениям — в одних изданиях датой было указано 8 июня, в других — 9 июня.

Теперь забор между участками должен быть прозрачным (сетка рабица, штакетник с просветами, живая изгородь и т.д.) и не выше 1,8 метра. «Неправильные» заборы должны быть демонтированы или будет штраф — от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей, или даже до 30 тысяч рублей.

Как на самом деле

В России с 2019 действует утвержденный Минстроем России свод правил «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СП 53.13330.2019).

В пункте 6 «Планировка и застройка садовых земельных участков» есть рекомендации относительно внешнего вида заборов.

Согласно документу, «по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра». По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.

Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.

«На сегодняшний день какого-то единого требования к высоте, материалам и иным характеристиками заборов нет. СП 53.13330.2019 в части ограждений дачных участков носит рекомендательных характер, не устанавливая жесткие требования», — сказал RTVI управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

«Широко тиражируемая информация о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей или 1—1,5% от кадастровой стоимости не основана на действующем законодательстве. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне», — прокомментировал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.