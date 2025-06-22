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Американские эксперты высоко оценили возможности БМП на базе «Арматы»

Источник:
Military Watch Magazine
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Российская БМП Т-14 на базе универсальной тяжелой платформы «Армата»
Российская БМП Т-14 на базе универсальной тяжелой платформы «Армата»
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0
Новая российская БМП Т-14 разрабатывалась с упором на максимальную защиту. И у нее в мире есть только один аналог – израильская БМП Namer, отмечают эксперты Military Watch Magazine.

Боевая машина пехоты Т-15 создана на базе той же универсальной тяжелой платформы «Армата», что и танк Т-14. Она весит 48 тонн и считается одной из самых тяжелых машин в своем классе. В отличие от танка, двигатель у БМП перемещен вперед, чтобы высвободить место для десанта.

Этого же подхода придерживались конструкторы израильской БМП Namer, которая создана на базе танка Merkava Namer. Эту машину можно назвать единственным аналогом Т-15. Обе БМП разрабатывались с упором на максимальную защиту — в том числе для боев в городских условиях, констатируют эксперты.

T-15 способна перевозить до 12 человек личного состава, включая экипаж из трех человек. Двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил обеспечивает высокую подвижность — максимальную скорость по бездорожью до 70 километров в час.

Максимальная защита

Машина имеет всеракурсный комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит». Он включает радары миллиметрового диапазона для обнаружения ракет и снарядов. При их приближении комплекс запускает боевые модули-перехватчики.

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Комплекс оптико-электронного подавления и система датчиков обнаружения автоматически отстреливают дымовые гранаты для создания плотной аэрозольной завесы.

T-15 оснащена комплексом динамической защиты «Малахит», который может нейтрализовывать снаряды противника при подлете к БМП без соприкосновения с корпусом машины. Комплекс считается преемницей систем «Контакт-5» и «Реликт».

Вооружение

Боевые действия на Украине продемонстрировали, что основная роль бронетехники по-прежнему заключается в поддержке собственной пехоты и противодействии пехоте противника, а не в поражении вражеской тяжелой техники, подчеркнули эксперты.

Для решения таких задач и ориентирован комплекс вооружения Т-15. Он включает 57-миллиметровую автоматическую пушку 2А91, спаренный с ней 7,62-милиметровый пулемет ПКТМ и противотанковые ракеты «Корнет».

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klinok74

А оно было со стороны украины?

Nik3316

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