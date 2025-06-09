Ростелеком расширил мобильную сеть в Алтайском крае

Ростелеком расширяет зону покрытия своей мобильной сети в Алтайском крае в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», сообщает пресс-служба компании.

Так, оператор уже запустил базовые станции мобильной связи в первых трех населенных пунктах, попавших в проект на 2025 год. Доступ к сотовой связи получили село Симоново, а также поселки Гавриловский и Приятельский.

Всего в этом году в перечень на установку базовых станций мобильной связи включены 34 населенных пункта Алтайского края, их выбирали по итогам голосования на Госуслугах. Всего в народном голосовании приняли участие свыше 21 тысячи жителей региона.

Директор Алтайского филиала Ростелекома Сергей Лавренюк уточнил, что для подключения всех базовых станций оператор построил значительный объем волоконно-оптических линий связи. Все необходимое оборудование уже закуплено.

В ближайшие месяцы Ростелеком запустит в Алтайском крае базовые станции мобильной связи в селах Топольное, Грановка, Травное, а также в поселках Масляха и Воробьево.



