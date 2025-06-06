Фильмов про танцы десятки, но картин, посвященных реальным танцорам, очень немного. В подборке — фильмы, рассказывающие о жизненном и творческом пути всемирно известных артистов балета и танцоров других стилей.

«Держи ритм»

Год выхода, страна: 2006, США

Режиссер: Лиз Фридлендер

В ролях: Антонио Бандерас, Роб Браун, Яя Дакоста, Дженна Дуан

Где смотреть: VK Видео

Оценка: Кинопоиск — 7.7, IMDb — 6.6

Фото: © кадр из фильма «Держи ритм»

Профессиональный танцор устраивается в школу к трудным подросткам и открывает поклонникам хип-хопа мир бальных танцев.

«Держи ритм» (16+) рассказывает о знаковом в США танцоре и преподавателе Пьере Дюлейне. Он открыл танцевальные классы, в которых дети из малообеспеченных семей меняли жизнь с помощью бальных танцев. Дюлейн обучал младшие классы, в картине же показаны старшеклассники.

Дюлейн был консультантом на съемках, репетировал с танцорами и сыграл эпизодическую роль. Кроме того, именно он уговорил Антонио Бандераса сняться в главной роли.

Актер в интервью называл любимым танцем танго (в фильме он танцует с трехкратной чемпионкой мира по танго Катей Вершалис). «В нем много трудных движений, но можно и слегка импровизировать. В танго есть много мелочей, который делают его более увлекательным, чем, скажем, румба или вальс», — отметил актер.

«Мания Жизели»

Год выхода, страна: Россия, 1995

Режиссер: Алексей Учитель

В ролях: Галина Тюнина, Михаил Козаков, Евгений Сидихин

Где смотреть: Wink, Кинопоиск

Оценка: Кинопоиск — 6.9, IMDb — 6.4

Фото: © кадр из фильма «Мания Жизели»

Прима Ольга Спесивцева популярна не только на сцене, у нее много влиятельных поклонников. Но балерина начинает терять связь с реальностью, как и героиня прославившего ее балета «Жизель».

Детективно-психологический триллер «Мания Жизели» (18+) — дебютная картина Алексея Учителя. Режиссер рассказывал, что собирался снимать документальный фильм о Спесивцевой, но она скончалась, тогда сценаристка Дуня Смирнова предложила ему снять игровой.

Ольга Спесивцева — одна из самых знаменитых балерин начала XX века, она была примой Мариинского театра и парижского «Гранд-Опера», гастролировала с Михаилом Фокиным и Сергеем Дягилевым. За границей получила прозвище «Красная Жизель».

Чтобы воплотить на сцене образ потерявшей рассудок Жизели, балерина изучала проявления сумасшествия у пациентов психических лечебниц. В конце 1930-х у Спесивцевой начали проявляться признаки психического заболевания, 20 лет она провела в психиатрической лечебнице.

«Танцующий в пустыне»

Год выхода, страна: Великобритания, 2014

Режиссер: Ричард Рэймонд

В ролях: Рис Ричи, Фрида Пинто, Том Каллен

Где смотреть: Wink, Okko, Кино1ТВ

Оценка: Кинопоиск — 7.4, IMDb — 6.2

Фото: © кадр из фильма «Танцующий в пустыне»

Исламская Республика Иран, где танец уже 30 лет вне закона. У главного героя Афшина с детства талант к этому искусству, но он вынужден скрывать его. Став студентом, Афшин находит в университете единомышленников, они организуют подпольный кружок и готовят шоу, которое можно показать только в пустыне.

«Танцующий в пустыне» (18+) основан на биографии танцора-самоучки Афшина Гаффариана, учившегося в театральном университете в Тегеране. Сейчас ему 38 лет. На гастролях во Франции в 2009 году он попросил статус беженца.

«Многие иранцы остаются в неоднозначных отношениях с танцем: они любят танцевать во время семейных мероприятий, но не признают танец как вид искусства, в общественном месте с людьми, которых они не знают», — говорил Гаффариан в интервью.

«Последний танцор Мао»

Год выхода, страна: Австралия, 2009

Режиссер: Брюс Бересфорд

В ролях: Чи Цао, Брюс Гринвуд, Аманда Шулл

Где смотреть: VK Видео

Оценка: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 7.3

Фото: © кадр из фильма «Последний танцор Мао»

Маленький Ли Цуньсинь, живущий в нищете в провинции Шаньдун, получает шанс поехать в Пекин и поступить в Академию танцев мадам Мао. Однажды в школу приезжает американский хореограф Бен Стивенсон, Ли впечатляет его своим талантом, по культурному обмену едет в США и встречает там любовь.

Фильм «Последний танцор Мао» (18+) снят по одноименной автобиографии китайского-австралийского артиста балета Ли Цуньсиня. Сейчас он — художественный руководитель Квинслендского балета в Брисбене в Австралии.

Реальный Ли Цуньсинь сделал карьеру не только в танцевальном мире, несколько лет он был успешным биржевым брокером. В его честь назван вид пауков Maratus licunxini.

«Анна Павлова»

Год выхода, страна: СССР, Великобритания, ГДР, Куба, Франция, 1983 — 1986

Режиссер: Эмиль Лотяну

В ролях: Галина Беляева, Лина Булдакова, Сергей Шакуров

Где смотреть: VK Видео, Триколор Кино и ТВ

Оценка: Кинопоиск 7.7, IMDb — 6,9

Фото: © кадр из фильма «Анна Палова»

История жизни Анны Павловой — прославленной русской балерины начала XX века. О том, как маленькая девочка мечтает стать балериной и ее желание сбывается.

Лотяну вынашивал идею фильма об Анне Павловой почти 20 лет, с тех пор как прочитал книгу о русской балерине. После утверждения сценария и бюджета в 1980 году еще два года писал сценарий.

Режиссер предлагал название «Божественная Анна», но фильм вышел как «Анна Павлова» (0+). В 1983 году выпущен в кинопрокат в двух сериях, а в 1986 году превратился в пятисерийный телевариант, состоящий из пяти новелл: «Улица Росси», «Неумирающий лебедь», «Тюльпаны и одиночество», «Сны о России», «Прикосновение к закату».

Одну из величайших балерин XX века сыграла Галина Беляева, окончившая хореографическое училище, но не начавшая балетную карьеру. В фильме за Павлову танцевала артистка Ленинградского театра оперы и балета Валентина Ганибалова. Интересно, что в картине эпизодическую роль сыграл знаменитый режиссер Мартин Скорсезе.

«Нуреев. Белый ворон»

Год выхода, страна: Великобритания, Франция, Сербия, 2018

Режиссер: Рэйф Файнс

В ролях: Олег Ивенко, Рэйф Файнс, Сергей Полунин, Чулпан Хаматова

Где смотреть: VK Видео

Оценка: Кинопоиск — 6.7, IMDb — 6.6

Фото: © кадр из фильма «Нуриев. Белый ворон»

1961 год. Сотрудник органов госбезопасности допрашивает педагога Александра Пушкина, почему его ученик, Рудольф Нуреев сбежал на Запад. Далее показана история побега танцовщика с флешбэками о его детстве и учебе в Ленинградском хореографическом училище.

«Нуреев. Белый ворон» (18+) — адаптация биографической книги Джули Кавана «Рудольф Нуреев: Биография». В оригинале называется The White Crow — «Белая ворона». Это картина о человеке, который родился не так, как все (в поезде), и жить должен не так, как все.

«Нуреев для меня — сгусток энергии, чистый гений. Мне хотелось проследить его становление, что-то вроде «Портрета художника в юности». А что касается батманов и па-де-де, для этого были специально нанятые консультанты», — говорил режиссер Рэйф Файнс.

«Танцовщица»

Год выхода, страна: Франция, Бельгия, Чехия, 2016

Режиссер: Стефани ди Джусту

В ролях: Стефани Соколински, Лили-Роуз Депп, Гаспар Ульель

Где смотреть: VK Видео

Оценка: Кинопоиск — 6.8, IMDb — 6.5

Фото: © кадр из фильма «Танцовщица»

В 1887 году молодая танцовщица Мари-Луиза отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитой актрисой. Во время одного из выступлений на сцене она путается в платье, но чудом избегает падения, продолжая кружить в изящной ткани, чем восхищает зрителей. Через некоторое время в Париже она блистает под именем Лои Фуллер, где встречается с юной Айседорой Дункан, амбициозной и талантливой.

«Танцовщица» (18+) рассказывает о прародительнице танца модерн Лои Фуллер. Она использовала световые и воздушные эффекты, манипулировала развевающейся тканью.

Фильм очень вольно трактует реальную историю артистки — любовные отношения между ней и хореографом Габриелем Блохом заменены на роман с вымышленным мужским персонажем, Луи д'Орсе, что вызвало резкую критику. И с Айседорой отношения у Фуллер были гораздо менее драматичными, чем показано в картине.

«Мата Хари»

Год выхода, страна: Россия, Португалия, Украина, 2016

Режиссер: Деннис Берри, Джулиус Берг, Ольга Ряшина

В ролях: Ваина Джоканте, Ошин Стак, Максим Матвеев, Жерар Депардье

Где смотреть: Кинопоиск, PREMIER, Иви, KION, Okko

Оценка: Кинопоиск — 7.8, IMDb — 6.0

Фото: © кадр из сериала «Мата Хари»

Скромная Маргарет Зелле несчастна в браке с мужем-тираном, она сбегает, но в итоге теряет сына, лишается опеки над дочкой и средств к существованию. В Париже она становится танцовщицей и превращается в похитительницу мужских сердец, блистательную куртизанку и популярнейшую женщину своего времени, известную как Мата Хари…

Сериал «Мата Хари» (18+) — уже 26-я экранизация про знаменитую шпионку. Авторы картины сразу заявляли, что это беллетризованная версия жизни Маты Хари, допускающая художественную трактовку определенных фактов.

Мату Хари называют бабушкой современного стриптиза, поскольку иногда в конце номеров танцовщица оставалась обнаженной. Она заявляла, что исполняет настоящие священные танцы Востока. Но в действительности, скорее всего, видела только народные пляски в Индонезии, где жила с мужем.