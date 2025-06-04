Минтруду предложили ввести отпуск из-за выгорания на работе

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда установить в России отпуск для людей, страдающих от эмоционального выгорания.

«Еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила ее в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — приводит RT письмо Орлова, написанное на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Он назвал среди признаков эмоционального выгорания — постоянную усталость, проблемы с концентрацией и мотивацией, а также раздражительность.

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«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — считает эксперт.

Орлова предлагает для таких случаев ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней. По мнению эксперта, такой отдых следует предоставить людям, у которых эмоциональное выгорание было подтверждено тестами в учреждениях здравоохранения.