Ученых удивили масштабы пьянства в мире птиц

Большинство видов птиц регулярно употребляют алкоголь, полученный путем естественной ферментации, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Беркли.

Наука ранее полагала, что нектароядные и плодоядные виды птиц в силу своей пищевой специализации больше подвержены потреблению алкоголя, полученного путем естественной ферментации.

Орнитологи, как и предполагалось, нашли следы распада алкоголя у колибри. Она питается богатым сахаром нектаром, который легко подвергается брожению и может вырабатывать этанол, приводит журнал Ecological and Evolutionary Physiology отчет ученых.

Но каково же было удивление ученых, когда они обнаружили продукты распада алкоголя у птиц с другими диетами, которые питаются семенами, насекомыми и даже небольшими животными.

В связи с этим орнитологи выразили тревогу. Опьянение птиц может снизить их выживаемость и репродуктивный успех. Пьяные пернатые подвергается большему риску нападения хищников из-за ухудшения летных характеристик, считают ученые.