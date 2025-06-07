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Почему чешется укус комара

Источник:
Sibnet.ru
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Комар
Фото: Mario Yordanov / Attribution License
Комар напился крови, а человеку гарантировано неприятное последствие — место укуса чешется. Почему так происходит и как облегчить зуд?

Зуд, возникающий после укуса комара, связан с реакцией кожи на слюну насекомого, но у ученых есть несколько объяснений, потому что механизм недостаточно изучен.

Согласно одной гипотезе, в слюне комара есть биологически активное вещество гистамин, которое вызывает аллергическую реакцию — с зудом, припухлостью и покраснением.

Согласно другой, зуд — это защитная реакция на потенциальный аллерген, в данном случае слюну комара. Специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выявили особые иммунные клетки GD3, которые активно взаимодействует с воспалительным белком IL-3. Этих клеток может не быть, соответственно, место укуса не будет чесаться.

Людей кусают только самки комаров — кровь служит источником белка для их яиц.

Как облегчить зуд

Главное правило — постараться не чесать. При активном расчесывании зуд только усиливается.

Промыть водой место укуса.

Нанести гидрогель с алоэ-вера или ментолом, лучше охлажденный, или средства на основе цинка (например, Каламин, Циндол).

Одно из народных средств для облегчения зуда — сода. Ее нужно смешать с водой в такой пропорции, чтобы получилась паста. Нанести на 10 минут и смыть.

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Жизнь #Интересно #Здоровье #Природа
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