Почему тараканы переживут ядерную войну

Тараканы считаются одними из самых устойчивых к неблагоприятным условиям существ на Земле. В частности, эти насекомые способны пережить последствия атомной бомбардировки.

Впервые поразительную стойкость тараканов к радиации зафиксировали еще в Хиросиме и Нагасаки. Их нашли непосредственной близости от эпицентров двух ядерных взрывов двух атомных бомб, где все остальное живое было уничтожено.

Устойчивость тараканов к радиации подтвердили эксперименты, которые провел профессор и лауреат Нобелевской премии Тилман Рафф, изучавший последствия ядерных взрывов для здоровья и окружающей среды.

Насекомые перенесли радиационный фон, составлявший порядка 10 тысяч рад, тогда как для человек считается смертельной дозой в районе 800 рад. Впрочем, абсолютно устойчивыми к радиации тараканы не являются — при воздействии 100 тысяч рад они погибали.

Исследователи считают, что феноменальная живучесть тараканов объясняется строением их тела, в котором минимум делящихся клеток. Они также имеют высокий уровень экзонуклеаза, ферментов, которые отвечают за устранение поврежденных областей ДНК.

Клеточные мембраны у тараканов содержат высокий уровень антиоксидантов, которые помогают защищать их от повреждений, а благодаря высочайшей скорости размножения популяция быстро приобретает мутации, позволяющие приспосабливаться к новым условиям.