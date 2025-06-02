НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Зачем людям смех с точки зрения науки

Источник:
Sibnet.ru
66 0
Дети смеются
Фото: © Pxhere.com

Люди начинают смеяться в возрасте трех-пяти месяцев, задолго до того, как начинают говорить. Ученые считают, что смех — это нечто большее, чем просто спонтанная реакция на какие-либо стимулы.

По мнению психологов, в ходе эволюции смех стал важнейшим инструментом укрепления социальных связей. Как определить, что незнакомый человек не представляет угрозы? Достаточно искренней улыбки с его стороны.

Смех служит для передачи чувств, помогает выразить дружелюбие, настроить собеседника на доброжелательный лад. Это общественное явление. Одному смеяться — не так весело. А в обществе смех заразителен. Люди мгновенно взрываются хохотом при просмотре комедии в кинотеатре. Ученые подсчитали, что в присутствии других людей человек смеется в 30 раз больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпасный приступ: как отбить паническую атаку

Наука видит в смехе также спасение от абсурда жизни. Когда люди сталкиваются с нелепыми ситуациями, они высмеивают их. Таким образом человек снимает противоречие в своей голове и освобождается от эмоционального груза.

Смех полезен. Во время хохота организм вырабатывает эндорфины — вещества, способствующие хорошему самочувствию. Одновременно ускоряются обменные процессы, организм активно насыщается кислородом, который помогает успокоиться, избавиться от стресса и расслабиться.

Еще по теме
Зачем на джинсы пришивают маленький кармашек
Куда исчезает вода во время отливов на море
Почему зубы называют молочными и коренными
Какие мышцы у человека самые сильные
смотреть все
Наука #Интересно #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чего нельзя писать в комментариях к денежным переводам
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
Трамп обвинил Путина в «игре с огнем»
Кремль ответил на требование Киева немедленно передать меморандум
Обсуждение (0)
О самом главном
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...

urbasik

Рекорд был в СССР всё остальное это грабёж когтями иудеев.

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?