Зачем людям смех с точки зрения науки

Люди начинают смеяться в возрасте трех-пяти месяцев, задолго до того, как начинают говорить. Ученые считают, что смех — это нечто большее, чем просто спонтанная реакция на какие-либо стимулы.

По мнению психологов, в ходе эволюции смех стал важнейшим инструментом укрепления социальных связей. Как определить, что незнакомый человек не представляет угрозы? Достаточно искренней улыбки с его стороны.

Смех служит для передачи чувств, помогает выразить дружелюбие, настроить собеседника на доброжелательный лад. Это общественное явление. Одному смеяться — не так весело. А в обществе смех заразителен. Люди мгновенно взрываются хохотом при просмотре комедии в кинотеатре. Ученые подсчитали, что в присутствии других людей человек смеется в 30 раз больше.

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Наука видит в смехе также спасение от абсурда жизни. Когда люди сталкиваются с нелепыми ситуациями, они высмеивают их. Таким образом человек снимает противоречие в своей голове и освобождается от эмоционального груза.

Смех полезен. Во время хохота организм вырабатывает эндорфины — вещества, способствующие хорошему самочувствию. Одновременно ускоряются обменные процессы, организм активно насыщается кислородом, который помогает успокоиться, избавиться от стресса и расслабиться.