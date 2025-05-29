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Странная, но милая: как Лабубу покорила мир

Источник:
Sibnet.ru
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Игрушка Лабубу
Фото: © Pop Mart
Тренд на милых зубастых игрушек-монстриков а Лабубу добрался до России. Продажи культовых игрушек на одном из маркетплейсов в мае выросли в 90 раз. Что за зверь Лабубу и как долго продлится ажиотажный спрос?

Лабубу (Labubu) — девочка-эльф с кроличьими ушами, большими глазами и зубастой улыбкой, одна из героинь серии рассказов «Монстры». Существо странное, но милое. Ее придумал гонконгский художник и иллюстратор Касинг Лунг еще в 2015 году.

По его словам, он вдохновлялся персонажами из скандинавской мифологии и смурфиками. У Лабубу есть парень Тайкоко и друзья Зиммомо, Яя, Пато, Пиппо и Мококо. Вместе они любят устраивать безобидные розыгрыши и помогать окружающим.

Как Лабуба стала популярной

В 2019 году китайский бренд Pop Mart выпустил Лабубу в виде игрушки, но популярность к ней пришла только через пять лет. Ее поклонницей стала звезда k-pop, участница группы Blackpink Лиса. Она начала украшать сумки Лабубой и демонстрировать свою коллекцию в соцсетях.

Певица Лиса и ее Лабубу
Певица Лиса и ее Лабубу
Фото: © @lalalalisa_m

В том же 2024 году монстрики стали красоваться на страницах звезд: Рианны, Дуа Липы, Эммы Робертс, Ким Кардашьян и других. Лабубу появились и на Неделе моды в Милане.

В России Лабубу оценили Люся Чеботина, Ольга Серебкина, Ляйсан Утяшева, Ксения Бородина, Алена Водонаева. 

Игрушки быстро превратились в популярный элемент современной молодежной субкультуры. Только в TikTok хештегом «labubu» помечено 1,3 миллиона публикаций.

Лабубу выпускают в виде маленьких брелоков (от 8 до 17 сантиметров в длину), которые можно вешать на сумки, джинсы, смартфоны, или в виде гигантских игрушек ростом около 80 сантиметров.

Сейчас на рынке существует больше 300 видов Лабубу разных цветов, размеров и тематик — каждая серия посвящена праздникам, профессиям, путешествиям. Есть и эксклюзивные коллаборации с брендами, например, с Coca-Cola.

Лабубу
Фото: © @lalalalisa_m

Особенность Лабубу — продажа в закрытой коробке: покупатели никогда не знают, какая особь им попадется. На сайте Pop Mart и в магазинах за рубежом можно купить только один экземпляр в руки.

Сколько стоит Лабуба

Зубастики на официальном сайте стоят от 21,99 долларов (1750 рублей по курсу на 29.05.2025) до 1250 долларов (почти 100 тысяч рублей). Цена коллекционных доходит до 2 тысяч долларов.

На российских маркетплейсах цена Лабубу начинается от 700 рублей, но это реплика. За игрушку с меткой «оригинал» надо отдать в среднем 8 тысяч рублей. При этом ее придется подождать, так как экземпляр доставят из-за границы.

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Спрос на монстрика в России резко вырос в мае. Например, в Wildberries рост продаж в натуральном выражении составил 8000%.

«В марте этого года пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу, а за 20 дней мая — уже почти 8 тысяч. <…> На Wildberries за 20 дней мая было куплено Лабубу почти на 7 миллионов рублей», — сообщил ТАСС представитель объединенной компании Wildberries & Russ.

«За три недели мая продажа кукол Лабубу на Ozon выросли в 6,5 раза по отношению к аналогичному периоду в апреле, что стало пиковым периодом», — прокомментировала представитель пресс-службы Ozon Анна Гемиш BFM.

Как долго продлится популярность

Причина популярности Лабубу в ностальгии, полагает модный журнал L’Officiel. Ее покупают люди, выросшие в девяностые и нулевые, когда в моде были аниме, Hello Kitty и покемоны. Для них это возвращение в безопасное детство.

Второй фактор — это азарт, потому что игрушка продается в закрытой коробке, который радует «внутреннего ребенка». И это возможность создавать контент для соцсетей, распаковывая монстрика.

Российские эксперты считают, что вирусная популярность Лабубу — привычное явление последних 10 лет, и оно продлится недолго, как уже было с Хагги-Вагги. По мнению президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, тренд будет жить около девяти месяцев.

«Я думаю, что в ближайшее время пойдет вторая волна — фальсификата, контрафакта, подделок еще какое-то время, ну и дальше будет это идти на спад», — сказала Цицулина BFM.

«Большой вопрос, насколько сильно этот товар закрепится на рынке и перейдет из разряда сиюминутной моды. Вероятно, популярность таких брелоков сохранится еще несколько месяцев и пойдет на спад, повторив судьбу спиннеров, симпл-димплов, лапок-сквиш и других подобных "вирусных" товаров», — считает представитель Wildberries & Russ.

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