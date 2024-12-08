Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone

Простой и комфортный коричневый, или «мокко мусс» (Mocha Mousse) выбран цветом 2025 года институтом Pantone. Как использовать «мокко мусс» в создании образа, в интерьере и что вообще означает цвет, рассказали эксперты.

«Мы выбираем мягкий, но насыщенный коричневый оттенок, чувственная и успокаивающая теплота которого еще больше проникает в наше стремление к комфорту и наслаждению простыми удовольствиями, которые мы можем дарить и делиться с другими», — объявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Коричневый в интерьере

С точки зрения психологии, коричневый цвет вызывает ощущение естественности и комфорта. Цвет считается нейтральным, он ассоциируется с природой, практичностью и надежностью, традициями и прочной опорой.

Неслучайно обивка мебели природных коричневых оттенков считается примером хорошего вкуса.

Mocha Mousse очень легко внедрить в интерьер на любом этапе. Если в квартире идет ремонт, можно выбрать в качестве материала для отделки дерево. В случае, когда ремонт завершен, можно купить мебель с тканевой или кожаной обивкой цвета мокко.

Самый быстрый и доступный для всех вариант — разнообразить интерьер декоративными элементами этого цвета.

Mocha Mousse в личном образе

Кофейно-шоколадный оттенок коричневого и так был трендом зимы 2025 года, поэтому выбор Pantone точно приживется в образах модниц.

Mocha Mousse смотрится эффектно почти в любой одежде: например, девушки могут смело дополнять гардероб платьями из шифона и шелка такого цвета. А для зимы можно подбирать шерстяные и кожаные изделия в таком оттенке.

Не стоит забывать и про замшу: в светло-кофейном оттенке этот трендовый материал выглядит особенно выигрышно. Поэтому можно смело покупать почти любые изделия в цвете 2025-го.

Фото: © @Haifazakariaa

«"Мокко мусс" можно включить в ключевые элементы, такие как блейзеры, платья или аксессуары, чтобы создать вневременные образы, соответствующие вашему уникальному биотипу и стилю», — резюмировала в соцсети стилист Хело Нанцер.

Сочетание «мокко мусс» с другими цветами

Традиционно Pantone представил варианты сочетаний выбранного цвета года с другими оттенками.

По версии института цвета, лучше всего с «мокко мусс» будут сочетаться нежные цветочные тона и оттенки ивовой зелени.

Фото: © pantone.com

Большинство оттенков коричневого сочетаются с базовыми цветами: красным, белым, черным, синим, желтым и зеленым.

Особое предпочтение стоит отдать сочетанию «мокко мусс» с белым — это будет выглядеть сдержанно, но дорого.