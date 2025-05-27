«Фишер. Затмение» выйдет на Wink через два дня

Премьера одного из самых ожидаемых проектов года — восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+) состоится 29 мая в онлайн-кинотеатре Wink, сообщил пресс-центр «Ростелекома».

События второго сезона развиваются после того, как жестокого маньяка Фишера посадили в тюрьму. В курортном городе на юге России пропадает ребенок, и его мать передает записку Евгению Бокову, в которой просит помочь следствию. Вскоре выясняется, что киднеппинг — это еще не все: в городе орудует маньяк-психопат, который изощренно убивает молодых девушек. Почерк преступника вызывает особый интерес.

В главных ролях Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария продолжения «Фишера» неизменны — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта — Александр Цой.

«"Фишер. Затмение" — кино не про маньяка. Этот проект про другое: про добро и зло, про любовь и ненависть, про предательство, про веру, про людей, про долг, про выгорание, про страсти. И появление маньяка — это всего лишь повод, чтобы посмотреть на то, что происходило и происходит с людьми. Сверхзадачей для нас было донести мысль о том, что прощение — очень важная в жизни вещь», — отметил продюсер сериала Сергей Кальварский.