Изучение редкого образца археоптерикса — переходного звена между динозаврами и птицами — позволило сделать открытие о ранней эволюции птиц, сообщила международная группа палеонтологов из Китая и США.

Палеонтологи изучили прекрасно сохранившийся экземпляр археоптерикса размером с современного голубя. Его исключительная сохранность, включающая кости, отпечатки кожи, подушечки пальцев и перьевые структуры, позволила применить передовые методы исследования, приводит журнал Nature отчет ученых.

Исследователи использовали компьютерную томографию. С помощью ее впервые был детально реконструирован череп археоптерикса. Ученые нашли в нем переходные черты от динозавров к птицам.

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Строение нёба археоптерикса оказалось промежуточным между троодонтидами (пернатыми динозаврами) и более поздними птицами. Это подтверждает теорию постепенного перехода от жестких динозавровых черепов к подвижным птичьим, отметили палеонтологи.

На современных птиц оказались похожи и подушечки пальцев археоптерикса. Это свидетельствует о его адаптации к жизни на земле, хотя наличие третичных перьев указывает на развитые способности к полету.