Третий раунд: Трамп поддержал «формулу мира» Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий раунд телефонных переговоров. Глава Белого дома вновь встал на сторону Кремля, поддержав российскую «формулу мира». Западные СМИ назвали это предательством Украины.

Существуют две «формула мира». Первую при активной поддержке европейских лидеров продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, Россия должна заслужить, чтобы с ней говорили: «Пусть Москва сначала согласиться на 30-дневное прекращение огня, а там посмотрим». За неповиновение российской стороне угрожают «зубодробительными» санкциями.

Путин предлагает свою «формулу». Ее суть — «давайте сначала определим рамки мирного договора, придем к каким-то соглашением, а потом прекратим огонь». При этом Россия выставляет Украине жесткие требования: вывод войск с четырех новых российских регионов, отказ от планов вступить в НАТО, гарантии русскоязычному населению.

Каждая из сторон активно пытается перетянуть на свою сторону США, как главного мирового арбитра. Трамп искренне старается побыстрее завершить конфликт. При этом, будучи бизнесменом, он реально оценивает позиции России и Украины. «У Зеленского нет козырей на руках», — любит повторять глава Белого дома.

Заявления Путина и Трампа

Разговор глав двух государств состоялся после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле и продолжался более двух часов. Первым его итоги оценил Путин: «Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным».

«Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — подчеркнул президент России.

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Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а тон и дух беседы были «превосходны». «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами», — сообщил американский президент.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. «Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю". Эта концовка тоже характеризует характер разговора», — отметил помощник.

О чем договорились

Путин заявил о готовности вместе с Украиной начать работу над меморандумом «по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций».

В документе планируется согласовать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.

Трамп выразил надежду, что России и Украине удастся согласовать позиции. «Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать переговоры», — сказал президент США.

Глава Белого дома подчеркнул также, что не намерен расширять санкции против России. «Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если расширить санкции, то можно сделать все намного хуже», — пояснил он.

Трамп добавил, что российское руководство и он сам заинтересованы в наращивании торговли между Россией и США после завершения боевых действий, отметив, что потенциал России «безграничен».

Реакция Европы и Украины

«Вместо того чтобы наказывать Россию "зубодробительными" санкциями, на которые надеялась Украина, Трамп назвал звонок "превосходным" и заявил, что у России есть "огромная возможность" вести бизнес с США, если война закончится», — написала британская газета The Times.

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В ответ на переговоры Путина и Трампа страны ЕС договорились увеличить санкционное давление на Россию, сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Зеленский дал понять, что не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус страны, как того требует Россия. При этом он допустил, что Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении войны.

Что дальше

Телефонный разговор Путина и Трампа окончательно похоронил надежды Европы на то, что Запад ультиматумами вынудит Москву пойти на 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий.

Не оправдались надежды Украины и Европы на расширение переговорного формата, за счет включения в него Франции, Британии и Германии. Трамп однозначно выступил за прямые двусторонние переговоры Киева и Москвы.

«Путин терпеливо гнет свою линию, не отклоняясь вообще. Первопричины, прочный мир, цели спецоперации. Меняется тон и немного контекст, одно и то же может звучать жестче или, напротив, конструктивнее», — считает профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.

По его словам, «Киев в этой ситуации ведет себя более сдержанно, чем мог бы и чем вел себя прежде». «Кажется, там приходят к выводу, что рассчитывать на Европу не приходится из-за ее непонятно на чем основанной позиции», — полагает профессор.