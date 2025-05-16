Договорились договориться: итог встречи России и Украины в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле

Прямые переговоры между Россией и Украиной 16 мая начались. Это первый диалог за три года, хотя и не на самом высоком уровне. За почти два часа делегации договорились об обмене пленными и продолжении переговоров о прекращении огня.

Встреча проходила в закрытом режиме в стамбульском дворце Долмабахче. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождали замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Главой украинской делегации стал министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в нее вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.

На встрече также присутствовал представитель принимающей стороны министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле Фото: © пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару 15 мая, рассчитывая на участие в переговорах Путина, однако в итоге ему удалось пообщаться только с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Из опубликованных фото следует, что члены российской делегации прибыли на переговоры в строгих костюмах с галстуками, тогда как украинские переговорщики выбрали плохо сочетающуюся с дипломатическим мероприятием одежду в стиле милитари.

Главный вопрос

Украинская сторона на переговорах обсуждала заключение договора о прекращении огня. В ответ делегация России выдвинула условие — Киев должен вывести свои войска с территорий, которые Москва считает российскими.

Украина посчитала такое условие «нереалистичным», однако делегации договорились провести второй раунд диалога и письменно обменяться взаимными условиями, которые позволят достичь прекращения огня.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», — уточнил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров.

Обмен пленными

Делегации Москвы и Киева договорились провести крупнейший обмен пленными в формате «тысячу на тысячу». Его подготовка начнется в ближайшее время, заявил Мединский. Достижение договоренности подтвердил Умеров.

Встреча президентов

Украинская сторона также запросила прямые переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российская сторона «приняла это к сведению», сказал Мединский.